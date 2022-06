Bankass : la population met fin à la désobéissance civile - abamako.com

© aBamako.com par Mousnabi

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, les forces vives du Cercle de Bankass qui avaient, commencé une désobéissance civile après l'attaque meurtrière contre les civils, décident de suspendre ce mouvement après plusieurs interventions.



Communiqué



Nous , forces vives du cercle de Bankass, composées des élus, des leaders communautaires et de toute la société civile

Après plusieurs rencontres et concertations

Vu les différentes interventions du préfet de Bankass et du gouverneur de la région de Bandiagara



Décidons



De la suspension immédiate de la désobéissance civile sur toute l'étendue du cercle



Demandons aux plus hautes autorités de prendre dans un bref délai toutes les dispositions en vu de satisfaire nos doléances



Par conséquent nous demandons à tous les agents étatiques et non étatiques de reprendre serv



Bamako, le 23 juin 2022

Le comité d'organisation