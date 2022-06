Communiqué de presse de l’Audience accordée par Monsieur le Gouverneur de la BCEAO à Sa Majesté la Reine Màxima des Pays-Bas - abamako.com

La Reine Maxima des Pays-Bas reçue à la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest

Dakar, le 16 juin 2022 - La Reine Maxima des Pays-Bas, Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Finance inclusive pour le développement, a effectué, mercredi 15 juin 2022, une visite au siège de la BCEAO à Dakar. Tweet

Sa Majesté la Reine Màxima des Pays-Bas, Conseillère Spéciale du Secrétaire des Nations Unies en Finance Inclusive pour le Développement (UNSGSA), a effectué une visite de travail au Siège de la BCEAO à Dakar, le mercredi 15 juin 2022, en marge de ses visites officielles auprès des Etats de Côte d’Ivoire et du Sénégal.



Elle a été reçue pour la circonstance par le Vice-Gouverneur de la BCEAO, assurant l’intérim du Gouverneur, Monsieur Mamadou DIOP, en présence du Représentant du Bureau de Coordination du Système des Nations Unies au Sénégal, de l’Ambassadeur Adjoint du Royaume des Pays-Bas au Sénégal et de partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque Mondiale, le Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres (CGAP), la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Alliance Better Than Cash.



La rencontre visait à échanger sur les initiatives communautaires et l’action de la BCEAO en matière d’inclusion financière ainsi que les perspectives de coopération avec l’UNSGSA.



A cet égard, les discussions ont porté sur le projet régional d’interopérabilité des services financiers numériques, la promotion et le développement des FinTech, la révision des lois bancaire et de microfinance dans l’UEMOA, la problématique de l’identification des utilisateurs des services financiers, le financement des Petites et Moyennes Entreprises, l’éducation financière et la protection des consommateurs. Cette rencontre a également donné l’opportunité d’aborder les contraintes spécifiques au genre en matière d’accès et d’utilisation des services financiers dans l’Union.



Au terme des travaux, Sa Majesté la Reine a procédé à la signature du livre d’or de la BCEAO.