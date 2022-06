12ème édition du tournoi Urbain Sangaré de Cricket : Kurukanfouga U-19 garons et filles sacrés champions - abamako.com

Débuté le 12 mai 2022, les lampions de la 12ème édition du tournoi Urbain Sangaré de Cricket, organisé par la Fédération Malienne de Cricket (FEMACRIK), se sont éteints le samedi 18 juin 2022, sur le Terrain de l’Association Sportive de Korofina (Commune I de Bamako), avec la finale des U-19 garçons entre les formations de Kurukanfouga et d’All Stars. Après une partie qui a tenu en haleine le public, la formation de Kurukanfouga s’est imposée avec brio par le score de 114 points à 110 points. Du coup, elle décroche le trophée 2022 du tournoi Urbain Sangaré de Cricket. Kurukanfouga U-19 garçons rejoint donc Kurukanfouga U-19 filles qui avait remporté la finale des filles U-19. Aux côtés des représentants du Comité national Olympique et sportif du Mali, d’autres invités de marque étaient présents. Le président de la Fédération Malienne de Cricket (FEMACRIK), Kawory Berthé, s’est dit très ému du bon déroulement du tournoi et du fair-play qui a prévalu durant cette compétition.



Nous avons de très bonnes impressions au terme de cette compétition. La première grande satisfaction, dit Kawory, concerne la participation. « Nous avons cette année 33 équipes qui ont participé à ce tournoi dans toutes les catégories. Parmi les 33 formations, il y a 11 équipes qui sont les U-13, autrement dit, l’avenir du Cricket», a-t-il dit. L’autre satisfaction, ajoute le président de la FEMACRIK, est que ce tournoi nous a permis de détecter les talents. «Il y a beaucoup de talents cachés, mais il nous a permis de les détecter, parce que les règles de ce tournoi étaient au minimum 4 matchs par équipe. Et en quatre matchs, on peut bien détecter et déceler des talents. C’est ce que nous avons fait ; on a découvert pas mal de gens qui sont vraiment aptes à représenter le Mali partout où on ira», ajoute le Kawory Berthé. A cela, poursuit Kawory Berthé, il faut ajouter que cette année, nous avons fait participer les enfants que j’appellerai défavorisés. Ce sont des enfants issus des familles déplacées du Nord et qui sont majoritairement à Kalabancoro. «Avant, c’étaient des enfants isolés, ne sachant pas quoi faire. On les a approchés et leurs parents n’ont posé aucun problème à cela. Ce qui est aussi un motif de satisfaction pour nous », a-t-il indiqué.



La FEMACRI K ne compte pas s’arrêter en si bon chemin dans la vulgarisation et la promotion du Cricket malien. En perspectives, dit le président Kawory Berthé, nous avons des compétitions aux plans local et international. D’abord sur le plan local, dit-il, nous nous donnons le devoir de former beaucoup de formateurs, autrement dit les entraineurs. D’ailleurs, précise Kawory Berthé, ce weekend, on va procéder à la formation de 14 entraineurs à Sikasso. « Des gens qui n’avaient pas cru à notre capacité quelque part, mais compte tenu du tournoi régional qui s’est déroulé à Sikasso récemment, je peux dire que le Cricket peut se taper la poitrine en disant qu’il occupe pratiquement la troisième place des sports les plus populaires à Sikasso aujourd’hui. Dans toutes les rues de Sikasso, tu vois les enfants même sans guichet (poteau), poser des bidons pour jouer. Cela m’a beaucoup touché, impressionné », a fait savoir avec satisfaction Kawory Berthé.



En dehors de cela, poursuit Berthé, sur le plan international, nous avons une sortie. « En novembre et décembre prochains, les éliminatoires de la coupe du monde de Cricket au niveau de l’Afrique, se dérouleront à Kigali (Rwanda). Le Mali est invité. Nous sommes dans la même poule que le Mozambique, la Tanzanie, la Sierra Leone, la Namibie, les Seychelles, etc. Ce sont des équipes qui sont talentueuses, expérimentées, mais nous avons confiance en nous-mêmes, on n’a des ressources. Et je suis sûr qu’avec l’accompagnement de l’Etat et des bonnes volontés, nous pourrons vraiment rehausser très haut le drapeau malien dans le ciel africain en se qualifiant à la coupe du monde», a annoncé le président de la FEMACRI qui s’est dit très ému du bilan du Cricket malien en 2022. «C’est un bilan très positif que nous avons d’abord en cette année 2022 au niveau du Cricket malien. Nous avons fait des grands progrès de janvier dernier à maintenant. En février dernier, nous avons pu introduire le Cricket au Lycée Ba Aminata Diallo (LBAD). C’est une première fois, car nous avons plus d’une centaine de joueuses au LBAD, ce qui est très positif. Nous avons aussi démarché l’école publique scolaire de Médina Coura. Bien que nous n’ayons pas pu faire le lancement, ce sont des gens motivés, leurs coachs sont là ce soir, ils ont été formés. A Bamako, il faut ajouter que Kalabancoro qui est venu avec 4 équipes dans ce tournoi, a vu deux de ces formations partir en finale. Et pourtant, c’est le 13 mars passé que Kalabancoro a commencé les entrainements. L’autre chose, le 1er avril passé, à l’Université de Kabala, on a relancé le Cricket dont l’élan était un peu cassé. Je vous avoue avec les premières et deuxièmes années, ils sont nombreux à pratiquer. Tous les vendredis, ils sont nombreux à venir pratiquer la discipline. A San, des jeunes sont venus me voir pour faire du Cricket à San. On a donc procédé à mettre en place la ligue provisoire à San. Ils n’ont pas encore commencé à travailler, mais d’ici la fin de l’année, ils vont produire quelque chose», a déclaré Kawory Berthé.



Hadama B. FOFANA