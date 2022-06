Déclaration suite aux massacres au nord et au centre: le PARENA solidaire des FAMA et des populations civiles victimes du terrorisme - abamako.com

Déclaration suite aux massacres au nord et au centre: le PARENA solidaire des FAMA et des populations civiles victimes du terrorisme
Publié le vendredi 24 juin 2022

Le PARENA est profondément affligé et préoccupé par la recrudescence des attaques ciblées des groupes armés terroristes contre les populations civiles dans plusieurs localités du Nord-Est, du Nord et du Centre du pays .



Il s’incline devant la mémoire des centaines de civils innocents assassinés de sang froid, à Anderamboukane, Tamalat / Inchinane ( Ménaka) à Diallassagou , Dianweli ,Deguéssagou (Bankass), et Anchawadj (Gao) ….



Il exprime ses condoléances aux familles et aux communautés endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Parena réaffirme son respect devant le sacrifice de nos forces armées et de sécurité et les rassure de sa solidarité et de son soutien constants dans le combat contre le terrorisme, pour préserver le Mali.



Devant la multiplication des attaques terroristes, les difficultés économiques et financières, le PARENA invite, à travers un consensus national fécond, toutes les filles et tous les fils du pays à l’union sacrée autour du Mali pour conjurer les périls qui menacent notre Nation.



Une feuille de route consensuelle, la levée des sanctions, le retour au sein de la CEDEAO et dans le concert des Nations, la restauration de la légalité constitutionnelle sont des étapes prioritaires pour juguler les menaces, préserver l’ État, l’intégrité du territoire et l’unité des Maliens.



Bamako le 21 juin 2022



Pour le Comité Directeur



Le Secrétaire Général



Djiguiba Keita