Transition au Mali : Des organisations de la société civile recommandent aux autorités la publication d'un calendrier électoral Publié le vendredi 24 juin 2022 | Le Républicain

Dans son rapport hebdomadaire du 12 au 19 juin 2022, la Mission d’Observation Des Élections au Mali – MODELE Mali, dirigée par Dr. Ibrahima Sangho, recommande aux autorités de la transition, la publication d’un calendrier électoral par rapport à la prolongation de la transition, dans les meilleurs délais ; Un large consensus politique autour des réformes constitutionnelles.



La MODELE Mali est le dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, comprenant 43 organisations de la société civile malienne, composée de : l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD), DONIBLOG (la communauté des Blogueurs du Mali), Droits de l’Homme au Quotidien (DHQ) et Tuwindi.