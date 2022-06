Echanges sur le chronogramme des différents scrutins ainsi que celui des reformes politiques et institutionnelles de Transition: La rencontre annoncée est désormais située dans le temps et dans l’espace - abamako.com

Publié le vendredi 24 juin 2022

Atelier de réflexion pour la mise en place d`un organe unique de gestion des élections

Bamako, le 29 juin 2021. Le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, a présidé l’ouverture des Assises de réflexion sur la mise en place de l’OGE au CICB. Tweet

Elle aura lieu le mardi 28 juin prochain sur les coups de 10 heures 00 au Centre de Formation des Collectivités territoriales. Le Gouvernement ne veut visiblement pas perdre le moindre temps dans la course à la montre dans laquelle il s’est engagé depuis le décret fixant la durée de la prolongation de la transition à 24 mois à compter du mois de mars dernier.



À peine cette rencontre avait-elle été projetée au conseil des ministres du mercredi 22 juin dernier que les ministres en charge de sa matérialisation ont convenu de son organisation.



« Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en collaboration avec le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions et le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, a l’honneur de vous inviter à la réunion de

de la formation politique du Centre de Concertation Nationale (CCN) qui se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 10h 00 au Centre de Formation des Collectivités territoriales. » telle est formulée la lettre en date du 23 juin 2022 adressée au président de Les Conservateur Démocrates (LCD)



