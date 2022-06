Les membres du Gouvernement réunis en conseil de cabinet jeudi 23 juin 2022 - abamako.com

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga a présidé, hier jeudi 23 juin 2022, une réunion du conseil de cabinet réunissant les membres du Gouvernement.











Au menu des échanges, l’examen d’un projet de communication écrite aux modalités pratiques d’applications de certaines dispositions de la loi domaniale et foncière et d’un projet de décret fixant le régime d’acquisition, d’utilisation et de réforme des véhicules des Institutions de l’État, des Administrations, des Organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

Source : CCRP/Primature