Région de Ménaka : La CMA, amie des terroristes ?

Alors que la situation sécuritaire devient de plus

inquiétante dans la région de Ménaka, une

conversation audio entre deux individus visiblement de l’EIGS et du JNIM a fuité. Cet audio évoque des accointances de contre nature entre la CMA (du moins certaines unités dans la zone) et

l’EIGS. L’homme appartenant à L’EIGS, croyant

avoir à faire à la CMA, disait qu’ils n’ont aucun problème avec elle tant qu’elle reste éloignée des milices Daoussahak notamment.



Mais lorsque son interlocuteur lui annonce qu’il est plutôt de JNIM, ce

dernier lui dit qu’il considère le JNIM et les milices

Daoussahak comme les mêmes, c’est-à-dire leur ennemi. Ce qui révèle que dans la jungle de la guerre terroriste, « les logiques des alliances sont parfois liées à une question de survie ».



Les branches politiques des mouvements sont aujourd’hui complètement dépassées par les évènements.