La compagnie Hydroma-SA de l’homme d’affaire malien Aliou Diallo conduira le Mali à l’AfricaEnergyOutlook2022

Aliou Boubacar DIALLO, PDG de Wassoul'Or S.A.

La crise énergétique mondiale d’aujourd’hui souligne l’urgence et l’ampleur de la tâche de transformation du secteur énergétique africain, ainsi que les avantages d’un passage accéléré vers des sources d’énergie plus abordables et plus propres.



L’AfricaEnergyOutlook2022 est un nouveau rapport spécial de la série World Energy Outlook de l’Agence internationale de l’énergie. Il explore les voies pour que le système énergétique africain évolue vers la réalisation de tous les objectifs de développement africains, y compris l’accès universel à des services énergétiques modernes et abordables d’ici 2030 et les contributions déterminées au niveau national.



Le rapport analyse les besoins d’expansion des infrastructures, les besoins d’investissement, les options de financement et les priorités en matière de politique énergétique. Il explore également une combinaison changeante de carburants qui soutient le développement résilient, les possibilités de nouvelles exportations et les questions de transition juste y compris l’accès à l’énergie, son abordabilité et l’emploi.



Le Mali sera mis à l’honneur grâce à son fleuron national de l’hydrogène et de l’énergie dé carbonée à savoir la compagnie Hydroma-SA de l’homme d’affaire malien Aliou Diallo.