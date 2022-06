Sport/Football: quelques affiches de la 31è journée du championnat national de football - abamako.com

Sport/Football: quelques affiches de la 31è journée du championnat national de football Publié le vendredi 24 juin 2022

© aBamako.com par AS

Finale de la super coupe Assimi Goïta

Bamako, le 31 octobre 2021. Le stade Mamadou Konaté a servi de cadre à la finale de la super coupe Assimi Goïta qui a vu l’équipe de Kati s`imposer aux tirs au but 5-4 face à l`équipe de la Commune V du district de Bamako. Tweet

La 31è journée du championnat national de football première division se poursuivra cet après midi au stade Mamadou Konaté avec les rencontres suivantes: l'USFAS affrontera l'ASOM; l'opposition yeelen olympique AS Korofina suivra à la deuxième heure.



A Baraouli (Segou), l'AS Bakaridjan recevra le CS Dougouwolofila et à Kita, l'USC Kita sera l'hôte de Afrique Football Elite (AFE). Cette 31è journée se poursuivra dimanche et mardi. Hier US Bougouba a largement battu l'AS Douane de Sikasso par 5-1.



Fsanogo