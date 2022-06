BCEAO: le Conseil des ministres de l’UEMOA rend “un vibrant hommage“ à Tiémoko Meyliet Koné pour son œuvre à la tête de l’institution émettrice - abamako.com

BCEAO: le Conseil des ministres de l'UEMOA rend "un vibrant hommage" à Tiémoko Meyliet Koné pour son œuvre à la tête de l'institution émettrice Publié le vendredi 24 juin 2022

© aBamako.com par MC

Deuxième session du Conseil des ministres de l`UEMOA au titre de l`année 2022

Dakar, le 24 juin 2022 - La deuxième session du Conseil des ministres de l`Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s`est ouverte, ce vendredi 24 juin 2022, à Dakar, au siège de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO). Tweet

L'action de l'ancien Gouverneur Tiémoko à la tête de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a été fortement saluée par les ministres de l'UEMOA, réunis en Conseil des ministres, ce vendredi 24 juin 2022, au siège de l'Institution émettrice, à Dakar.



Il s'agit de la Session du Conseil des ministres au titre de l'année 2022 et de la toute première en présentiel depuis la survenue de la pandémie du Covid-19.



Au nom des ministres, le président du Conseil, Sanni Yaya, par ailleurs ministre de l'Économie et des Finances du Togo, a révélé les actions déterminantes posées par l'ex gouverneur Koné durant ses mandats à la BCEAO depuis 2011.



"À ce stade de mon propos et avant d'aborder l'ordre du jour de notre rencontre d'aujourd'hui, je voudrais rendre un vibrant hommage à Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, ancien Gouverneur de la BCEAO, nommé le 19 avril 2022. Vice-président de la République par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Koné a vécu une riche et brillante carrière à la BCEAO couronnée en 2011 par sa désignation en qualité de Gouverneur. À la tête de notre Institut d'émission commun, le Gouverneur Koné a grandement contribué à assurer la crédibilité et l'efficacité de la politique monétaire ainsi que la résilience du secteur bancaire et financier de l'UMOA", a ainsi déclaré Sanni Yaya, président du Conseil.



Parmi les actions menées par l'ancien gouverneur de la BCEAO, il y a eu notamment la création de l'Agence UMOA-Titres, la mise en place d'un dispositif de soutien au financement des PME/PMI, la mise en œuvre d'une stratégie régionale d'inclusion financière ou encore la promotion des Bureaux d'information sur le crédit (BIC).



L'action décisive de la BCEAO durant la période de la pandémie de la Covid-19 sous l'impulsion du Gouverneur Tiémoko Meyliet Koné avec les “Bons Covid-19“ a été unanimement saluée.



"Cette initiative a permis à nos pays de mobiliser d'importantes ressources au plus fort de la crise sanitaire, a des conditions très favorables, afin de faire face aux besoins urgents. Ensuite, en 2021, la BCEAO a encore soutenu les États dans la levée des ressources pour le financement de leurs plans de relance économique, à travers la structuration et l’émission des « Bons de Soutien et de Résilience » et des « Obligations de Relance »", a indiqué le Conseil des ministres de l'UEMOA.



Le président, Sanni Yaya a ainsi adressé, au nom de l'ensemble du Conseil des ministres, des vœux ardents de réussite dans ses nouvelles fonctions à celui qui a occupé les fonctions de Gouverneur de la BCEAO pendant plus d'une décennie. "Nous lui adressons également nos vives félicitations et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. Que son action en qualité de Vice-président de la République impacte davantage le bien-être des populations de notre Union".



Pour cette deuxième session du Conseil des ministres de l'Union au titre de l'année 2022, un ordre du jour fourni est inscrit à l'agenda.



Makhtar C.