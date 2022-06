Communiqué du syndicat renouveau de la police nationale le SRPN CMT suite à l’attaque du commissariat de Fana qui a coûté la vie d’un de nos camarades policiers. - abamako.com

Communiqué du syndicat renouveau de la police nationale le SRPN CMT suite à l'attaque du commissariat de Fana qui a coûté la vie d'un de nos camarades policiers. Publié le vendredi 24 juin 2022

C’est avec amertume et regrets que nous avons appris l’attaque barbare, lâche et irresponsable du commissariat de police de Fana dans la nuit du 23 au 24 Juin, ayant occasionnée la perte de notre valeureux sergent de police Amadou Cissé,major de sa promotion.











Le SRPN présente ses sincères condoléances à toute la police malienne ,à sa promotion et à sa famille éplorée .Nous souhaitons prompt rétablissement au blessé



En ce moment difficile rappelons les uns les autres que nous sommes en guerre et que l’ennemi ne choisit pas la couleur de béret ni de corporation. L’heure est à la vigilance et au changement de posture. Le SRPN CMT rappel les plus hautes autorités la dotation des matériels plus performants qui répondent à l’aspiration sécuritaire.



Bamako, le 24 Juin 2022



Le président SRPN CMT /intérim

Camarade Sagara