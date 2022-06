Communiqué final de la 28e assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie Rabat, Royaume du Maroc, 23 et 24 juin 2022 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Communiqué final de la 28e assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie Rabat, Royaume du Maroc, 23 et 24 juin 2022 Publié le vendredi 24 juin 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Communiqué final de la 28e assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie Rabat, Royaume du Maroc, 23 et 24 juin 2022

Tweet

La République du Bénin ;



La République du Cameroun ;



La République Centrafricaine ;



La République Démocratique du Congo ;



La République de Côte d’Ivoire ;



La République de Djibouti ;



La République gabonaise ;



La République de l’Île Maurice ;



La République de Guinée ;



La République de Madagascar ;



Le Royaume du Maroc ;



La République du Niger ;



La République du Rwanda ;







REGION AFRIQUE











La République de Sao-Tomé et Principe, représentée par la représentation diplomatique de ce pays à Rabat ;







La République du Sénégal, et ;



La République du Tchad.



L’Assemblée régionale s’est articulée autour de trois moments :







une cérémonie d’ouverture, les travaux proprement dits et une allocution de clôture.







I. De la cérémonie d’ouverture Trois interventions ont été enregistrées à la cérémonie d’ouverture.







Dans un premier temps, Monsieur Adama Bictogo, Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et Président de l’APF, a rendu hommage à son prédécesseur, l’ex-Président Amadou Soumahoro, décédé le 7 mai 2022, à qui il succède en présidant aux destinées des 2 institutions.







C’est à ce titre qu’il a traduit à la section marocaine, la gratitude de l’APF et de l’ensemble des délégations présentes à Rabat, pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont été l’objet à leur arrivée, dans ce pays.







Le Président Bictogo a poursuivi en rappelant le contexte de son élection dans son pays, lors de laquelle, il a été soutenu par tous les groupes parlementaires de l’opposition, conférent ainsi un caractère inédit à l’évènement et le consensus de la classe politique ivoirienne à cette occasion. Il n’a pas manqué d’assurer l’Assemblée régionale, et à travers elle toute l’organisation interparlementaire, de son engagement à servir l’APF avec responsabilité, dynamisme et conviction.







Le Président a terminé son discours en engageant ses collègues parlementaires francophones à œuvrer pour la construction d’une communauté prospère, éprise de justice, de solidarité fraternelle et de paix.







Le Président de l’APF a profité de cette occasion pour rendre également hommage à Madame Marie Josephine Diallo, ancienne Secrétaire générale de l’Assemblée nationale du Sénégal, par ailleurs Présidente de l’Association des secrétaires généraux des parlements francophones, décédée le 19 mai



2022.







La deuxième allocution a été prononcée par le Président de la Chambre des Représentants du Maroc, Monsieur Rachid Talbi El Alami. Le Président de la section hôte a souhaité la bienvenue aux participants et aux invités de la 28e Assemblée régionale Afrique de l’APF.







Il a précisé que la rencontre offre un espace d’échange en vue de rapprocher les points de vue sur les questions importantes du moment, notamment celles sur lesquelles portent les thèmes de ces assises.







Le Président El Alami a appelé les parlementaires francophones d’Afrique à considérer les crises multidimensionnelles comme une opportunité pour redonner un sens au multilatéralisme et à la solidarité internationale.







Intervenant au nom du Président de la Chambre des Conseillers du Maroc, le Premier Vice-Président, Monsieur Mohamed Hanine, a souhaité également la bienvenue à toutes les délégations.







Il a félicité le nouveau Président de l’APF, Monsieur Adama Bictogo, Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, pour son accession à ces responsabilités.







Le Premier Vice-Président, Monsieur Hanine, a émis l’espoir que les débats de l’Assemblée régionale puissent déboucher sur des propositions afin de revaloriser la mission des parlementaires de l’espace francophone et de renforcer les institutions interparlementaires, en lien avec les préoccupations et les aspirations des populations.







II. DES TRAVAUX DE LA 28e ASSEMBLEE REGIONALE







A ce niveau, il a été question pour les délégations d’entendre les communications du Président et du chargé de mission Europe de l’APF, de suivre la présentation du rapport des activités menées par la Région Afrique de l’APF, de traiter les thèmes de l’Assemblée régionale, d’évoquer les situations politiques dans l’espace francophone africain, d’aborder des aspects du fonctionnement de l’APF dans la Région et de décider de la date et du lieu de la 29e Assemblée régionale Afrique de l’APF.







1. Les communications à l’Assemblée régionale







a. La Communication du Président L’adresse du Président à l’Assemblée a porté sur l’évaluation du plan stratégique 2019-2022 de l’APF, la présentation de l’état d’avancement de la révision des statuts de l’APF par la commission politique et la mobilisation des sections africaines pour leur participation à la 47e Session, prévue à Kigali, du 5 au 9 juillet 2022.







b.La communication du chargé de mission Europe







A l’invitation de la région Afrique, Monsieur Jean Charles Luperto, Chargé de mission Europe de l’APF, s’est adressé à la 28e Assemblée régionale en félicitant à son tour le nouveau Président de l’APF.







Il a présenté quelques activités réalisées par la région Europe avec une forte concentration sur l’implication des jeunes.







2. Rapport des activités de la Région Afrique de l’APF







L’Assemblée régionale a été informée par le Chargé de mission Afrique, M. Dah Sansan Tilkouété, de la participation des parlementaires africains aux réunions statutaires de l’APF, aux différents séminaires et actions de coopérations organisés par l’APF et les réunions internationales. Dans la présentation de ce point de l’ordre du jour, il a été également question de rappeler les prochaines élections législatives en Afrique francophone en 2022 et début 2023, avant de porter à la connaissance des participants, le résultat du prix Geoffrey Dieudonné 2021 de l’APF, remporté par un fonctionnaire parlementaire de la région Afrique.







3.Traitement des thèmes de l’Assemblée régionale







L’Assemblée régionale a entendu la présentation des thèmes successivement, sur :







➢ La démocratie : crise, défis et enjeux pour la paix et la stabilité en Afrique francophone ; le rôle des parlementaires francophones, par M. Dah Sansan Tilkouété, Chargé de mission Afrique de l’APF ;







➢ La Zone de libre-échange de l’Afrique (ZLECAF), une chance pour l’intégration et le développement de l’Afrique, par Madame Nadia EL HNOT, Directrice de la coopération et de l’action culturelle au ministère marocain des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger ;







➢ La participation des femmes à la vie politique, économique et sociale des Etats africains francophones face aux défis persistants par Madame Sakina Yabouri, Directrice de la femme au Ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social du Maroc, et ;







➢ L’implication effective des parlementaires de l’Afriqufrancophone aux questions de l’environnement et du changement climatique par Monsieur Bouzekri Razi, Directeur chargé des changements climatiques, de la biodiversité et de l’économie verte au ministère marocain de la transition énergétique et du développement durable.







Au-delà des débats autour de ces thèmes, ce point de l’ordre du jour a permis aux délégations présentes de partager leurs expériences et celles de leurs pays respectifs sur ces thématiques.







Les participants ont mis l’accent sur les enjeux et défis à relever par un plus grand engagement de l’APF sur l’ensemble de ces questions stratégiques pour développer l’Afrique.







4. Situations politique et sociale dans l’espace francophone africain







Cette séquence a permis d’entendre la présentation des situations au Burkina Faso, au Cameroun, en Centrafrique, en République démocratique du Congo, en Guinée, en Guinée Bissau, au Mali, au Tchad et en Tunisie.







Après l’analyse de ces situations, l’Assemblée régionale a :







➢ salué et a encouragé les pays qui présentent une embellie dans la gouvernance démocratique à travers les efforts déployés ;







➢ exprimé sa préoccupation face aux aléas sécuritaires infligé dans la région Afrique par le péril terroriste et séparatiste ;







➢ réaffirmé sa solidarité aux pays frères en crise pour une paix durable dans l’espace francophone africain.







L’APF a également prévu d’effectuer, après la 47e Session de Kigali, des missions de bons offices parlementaires, auprès des pays ayant des situations politiques préoccupantes.







5. Aspects du fonctionnement de l’APF en Afrique







Ce point a fait l’objet d’un huis clos des Présidents d’Assemblée et chefs de délégations présents puis les décisions ont été entérinés par l’Assemblée régionale.







Ainsi, la 28e Assemblée régionale de Rabat a :







➢ Encouragé, les sections qui ne sont pas à jour, au règlement des arriérés de leur cotisation d’au moins 50% avant la prochaine Session de l’APF, à Kigali ;











➢ Validé la mise en place d’un fonds de solidarité de la région Afrique, afin d’aider les pays en difficulté de la région de participer aux activités de l’APF et de régler leurs arriérés de cotisations ;







➢ Examiné la réorganisation des postes de responsabilités dans les instances de l’APF, en prélude à la 47e Session prévue à Kigali, en juillet 2022.







6. Date et lieu de la 29e Assemblée régionale Afrique







L’Assemblée régionale a demandé au Secrétariat général de l’APF de poursuivre les consultations auprès des sections africaines d’ici à octobre 2022, pour déterminer le lieu de la 29e Assemblée régionale Afrique qui aura lieu en mai 2023.







III. DE L’ALLOCUTION DE CLÔTURE







L’honneur est revenu à Monsieur Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre des Représentants, Président de la section marocaine de l’APF de prononcer l’allocution qui a clôturé les travaux de la 28e Assemblée régionale Afrique de l’APF.







Fait à Rabat, le 24 mai 2022