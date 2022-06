Journée Olympique 2022 : Célébrer le pouvoir du sport pour rassembler les Maliens dans la paix - abamako.com

Journée Olympique 2022 : Célébrer le pouvoir du sport pour rassembler les Maliens dans la paix Publié le samedi 25 juin 2022

Célébrée partout dans le monde le 23 juin de chaque année, la Journée olympique offre une belle opportunité de réunir toutes les couches socioprofessionnelles autour des valeurs du Sport et de l’Esprit olympique.



Ensemble pour un monde meilleur ” est le thème retenu cette année 2022 par le Comité International Olympique (CIO). Une thématique qui met l’accent sur des activités en lien avec la Durabilité, l’Inclusion, la Solidarité et la Paix. Des manifestations visant à rassembler les populations dans le but de contribuer à l’édification d’un monde meilleur par le sport.



Le thème de 2022 met aussi en relief le pouvoir du sport pour rassembler les peuples dans la paix. Pour le CIO, c’est un appel à l’action pour que les populations bougent ensemble avant et pendant la Journée olympique en signe de soutien à l’édification d’un monde pacifique.



Et comme l’a si bien souligné le Président du CIO, Thomas Bach, “le sport jette toujours des ponts et rassemble les peuples dans la paix et la solidarité…” !



Fidèle à cet esprit, le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a toujours œuvré à rassembler les Maliens autour des idéaux de paix et des valeurs comme la solidarité et la tolérance.



Aujourd’hui, le CNOSM est à pied d’œuvre pour promouvoir les valeurs de l’Olympisme et du Sport comme des instruments de la stabilisation du Mali. J’exhorte ainsi les Fédérations Sportives Nationales (FSN) à cultiver davantage la paix, la réconciliation, la tolérance et la cohésion sociale.



Et nous ne cesserons jamais d’agir pour minimiser les tensions liées au management du sport.



Nos sportifs, par leurs performances, ne cessent d’envoyer une image positive au reste de la nation, un appel à l’unité, à l’union et à la cohésion pour relever les défis auxquels la Nation est aujourd’hui confrontée.



Bonne Journée olympique à tous et à toutes dans un Mali uni et réconcilié !



Habib SISSOKO



Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM)



Officier du Mérite National