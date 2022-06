Arrêté fixant les statuts-types des fédérations nationales sportives : Une boussole pour une gestion transparente - abamako.com

News Sport Article Sport Arrêté fixant les statuts-types des fédérations nationales sportives : Une boussole pour une gestion transparente Publié le samedi 25 juin 2022 | Aujourd`hui

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne a organisé, le mercredi 22 juin dernier, dans la salle de conférence dudit département, la cérémonie de remise de l’arrêté fixant les statuts-types des fédérations nationales sportives. L’objectif de ce document est de contribuer fondamentalement à asseoir l’entente, la cohésion, l’esprit d’équipe, la transparence, l’alternance et la bonne gouvernance dans le milieu sportif et faire de nos disciplines sportives les fioritures du progrès social.



La cérémonie était présidée par Mossa AG Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, en présence de Habib Sissoko, président du Comité national olympique et Sportif du Mali (Cnosm), Aziz Touré, directeur national des Sports et de l’Education physique (Dnsep), en plus des présidents de plusieurs fédérations nationales sportives.



C’est pour éviter les crises profondes engendrées par des tensions fortes liées à la mauvaise gouvernance, aux insuffisances des textes, aux difficultés d’interprétation desdits textes, à l’opacité dans la gestion des fédérations nationales sportives que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction citoyenne, a décidé de rédiger cet arrêté N°2022-1414/MJSCICC-SG du 11 mai 2022 fixant les statuts-types des fédérations nationales sportives.



Dans son discours, le président Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a salué le département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction citoyenne pour l’adoption définitive d’un cadre, gage de stabilité et d’harmonie au sein des fédérations nationales sportives. “A l’ascension du Mali à l’indépendance, il fallait imaginer de nouvelles représentations en matière de sport. Ainsi, de la réforme sportive de 1962 à celle de 1979, en passant par le séminaire de fin décembre 1968, tout a été voulu et essayé pour façonner in idéal nouveau qui orienterait l’action de la jeunesse. De 1998 à 2016 on se contenta d’un décret, avec ses limites profondes. Légiférer étant une règle d’or pour instaurer équilibre et justice en sport, nous saluons l’adoption de l’arrêté fixant les statuts-types. Nous félicitons toutes celles et tous ceux des associations sportives qui y ont contribué par leur totale adhésion. Chers amis du mouvement sportif, maintenant, avec une si belle conquête nous avons le privilège de la protection de l’athlète ; de la protection du sport et du jeu ; de la sauvegarde des relations sportives et de la défense du droit du sport par le respect des procédures de règlement des limites sportives”, a-t-il expliqué, avant d’inviter les responsables des fédérations à l’observation des orientations contenues dans cet arrêté de référence.



Pour sa part, le patron du département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, a indiqué que l’objectif de ce document est de contribuer fondamentalement à asseoir l’entente, la cohésion, l’esprit d’équipe, la transparence, l’alternance et la bonne gouvernance dans le milieu sportif et faire de nos disciplines sportives les fioritures du progrès social. “L’esprit d’équipe et le soutien réciproque constituent les gages certains de réussite dans tous les domaines, singulièrement celui des sports. Pour ma part, par le présent Arrêté N°2022-1414/MJSCICC-SG du 11 mai 2022 fixant les statuts-types des fédérations nationales sportives, j’ai voulu apporter une solution durable aux difficultés qui minent le secteur du sport. Cet arrêté constitue désormais une boussole et une guidance pour la gouvernance et la gestion transparente des fédérations nationales sportives”, a-t-il laissé entendre.Il a également invité les responsables des fédérations nationales sportives à s’approprier fortement ces statuts-types et à les traduire dans les réalités pour le bonheur et l’honneur du public sportif malien.



Mahamadou TRAORE