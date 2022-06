Les grands scandales de l’ère IBKaenne Ministère de la sécurité de 2014 à 2017: graves irrégularités sur des marchés d’entente directe de plus 4,5 milliards F CFA - abamako.com

Publié le dimanche 26 juin 2022 | Le Sphinx

Commandité en son temps par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics ARMDS, un audit des marchés d'entente directe attribués à hauteur plus de,4,5 milliards de F CFA plus précisément 4551746325 FCFA par le ministère de la sécurité et de la protection civile, fait l'objet d'un rapport qui constate des irrégularités criantes. Comme quoi, à l'image des nombreux rapports publiés par l'ARMDS, une montage de documents source existe déjà pour traquer ceux qui ont pillé les ressources de l'État. Le reste n'est que pure fanfaronnade



Sphinx