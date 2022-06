Route transsaharienne : Tunisie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad au RDV à Alger - abamako.com

Route transsaharienne : Tunisie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad au RDV à Alger
Publié le dimanche 26 juin 2022

L’Algérie abritera lundi et mardi prochains les travaux de la 73e session du Comité de liaison de la Route transsaharienne (CLRT) au niveau des ministres, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère des Travaux publics, rapporte l’APS.



«Dans le but d’ériger la route transsaharienne en corridor économique, l’Algérie abritera les 27 et 28 juin les travaux de la 73e session du CLRT au niveau des ministres», ajoute le communiqué.



Cette 73e session, dont l’ouverture sera présidée par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, verra la participation de ministres des pays concernés par cette route stratégique, à savoir la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad ainsi que des institutions financières nationales et internationales, en présence des ambassadeurs des pays membres, conclut le document.



