Lutte contre les changements climatiques au Mali : Le Fonds climat Mali a officiellement lancé ses projets en faveur des populations maliennes.

À la faveur d’un atelier qui s’est déroulé le samedi 25 juin 2022 au Centre International de Conférences de Bamako (CICB), le Bureau UNESCO de Bamako a, en partenariat avec le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, procédé au lancement officiel des projets du Fonds climat Mali. La cérémonie a été présidée par le premier ministre Choguel Kokalla Maïga en présence de nombreux membres du gouvernement. Mme Diarra Lala BA, la coordinatrice du Fonds climat Mali et M. Edmond Moukala le Directeur UNESCO Mali étaient eux aussi de la partie.



Le Fonds Climat Mali mis en place par le gouvernement pour faire face aux défis climatiques auxquels le pays est exposé, se veut un mécanisme innovant et opérationnel capable d’attirer et de combiner les financements en provenance des secteurs publics et privés et des sources bilatérales et multilatérales. Les ressources mobilisées dans le cadre de ce fond sont destinées au financement de projets.



C’est ainsi que la cérémonie du jour est consacrée au lancement de neuf (09) projets ciblant particulièrement les jeunes et les femmes avec pour objectif le renforcement de leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. La mise en œuvre de ces projets en faveur de dix-neuf (19) cercles de dix (10) régions du Mali, sera assurée sous la coordination du Bureau UNESCO de Bamako. Et, conformément au document de projet signé par le donateur des fonds, leur mise en œuvre sera appuyée sur le terrain par des ONGs partenaires en collaboration avec des structures techniques étatiques. D’un montant de 130 milliards de Fcfa, les projets de ce fonds seront présentés dans les jours à venir aux bailleurs par le coordonnateur résident du Système des Nations unies au Mali lors d’une table ronde pour recueillir le financement, a précisé le Premier ministre. Celui-ci dira ensuite qu’à travers son Projet de stratégie intégrée pour les pays du Sahel (UNISS), mis en œuvre par l’Unesco, le Système des Nations unies a invité le gouvernement à soumettre des projets-programmes prenant en compte les Objectifs de développement durable (ODD). En réponse, un bureau de consultant a été recruté pour élaborer les projets-programmes, a souligné le chef du gouvernement.



Le représentant de l’Unesco a quant à lui relevé que la coopération entre son organisation et ses partenaires obéit à une approche de mise en commun des expertises pour la conception et l’exécution des projets conjoints au niveau local, national et régional. Edmond Mounkala a ajouté que l’Unesco continuera à renforcer les partenariats déjà conclus, à développer des coopérations bilatérales et multilatérales en s’appuyant, pour ces dernières, sur le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (UNSDCF 2020-2024), signé entre le gouvernement et les Nations unies.



ANDROUICHA









M. Edmond Moukala, Directeur UNESCO Mali explique les projets du Fonds climat Mali

Publié le: 25/6/2022 | aBamako TV