Prestation de serment: Dioncounda Traoré prend les rênes du pouvoir

12 avril 2012.Bamako,Mali. Cérémonie d`investiture du président par interim du Mali après le retrait de la junte militaire de la tȇte de l`Etat. Tweet



Sous le régime dual de transition du Pr Dioncounda Traoré et du capitaine Amadou Haya Sanogo, l’économie malienne a énormément chuté d’un taux de croissance de 4,5%, en 2011 à 0,-0%, en 2012 et les instruments de lutte contre la corruption et la délinquance financière (CASCA et BVG) étaient en veilleuse. C’est sous ce régime qu’il y a eu beaucoup de remise de faux titres fonciers dans le district de Bamako et dans le cercle de Kati.





