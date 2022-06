Mali: niveau très élevé de la corruption - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: niveau très élevé de la corruption Publié le lundi 27 juin 2022 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par FS

Conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Transition du Dr Choguel Maïga

Bamako, le 13 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé son premier conseil de cabinet, le dimanche, à la primature avec tous les membres de son nouveau gouvernement réunis au grand complet. Tweet



En 2005, des institutions internationales indépendantes d’évaluation de la corruption ont interpellé le Mali sur son niveau trop élevé de corruption et demandé aux autorités plus de transparence et d’efficience dans la gestion des richesses et des deniers publics. Transparency International a d’ailleurs classé le Mali au 99ème rang des pays les plus corrompus, en 2006, sur un total de cent soixante-trois (163) pays notés, alors qu’il était classé au 77ème rang, en 2005 et au 88ème rang, en 2004.

De ce côté, l’ONG OXFAM America a dénoncé dans son Rapport 2006 intitulé: Trésor caché ? À la recherche des revenus de l’exploitation aurifère au Mali, le manque de transparence du gouvernement malien dans la gestion de revenus tirés de l’or, tout en invitant les compagnies d’exploitation de l’or à publier leurs comptes. C’est ainsi que la Cellule d’appui aux structures de contrôle de l’administration (CASCA) et le Bureau du Vérificateur général (BVG), ont été créés



L'inter de Bamako