Le Premier Ministre, Choguel K Maiga, lance les épreuves de l’examen du DEF, session de juin 2022 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Le Premier Ministre, Choguel K Maiga, lance les épreuves de l’examen du DEF, session de juin 2022 Publié le lundi 27 juin 2022 | Primature

© aBamako.com par AS

Lancement des épreuves du diplôme d`étude Fondamentale (DEF)

Lundi , 16 août 2021. Bamako. Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga a procédé au lancement des épreuves du diplôme d`étude Fondamentale à l`école fondamentale Base A Tweet



Le chef de gouvernement, a lancé ce lundi 27 juin 2022, au Groupe Scolaire Sogoniko 2, Centre 3, le début des épreuves de l’examen du DEF, session de juin 2022. Le Premier Ministre était accompagné par les ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur, de l’Administration territoriale et de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille.











Dans son adresse, le Premier Ministre a remercié et salué l’administration scolaire, le corps enseignant et les élèves pour une année scolaire réussie. Il a insisté sur la moralisation des examens en cours. Il a précisé que les autres membres du gouvernement sont dans toutes les régions afin de lancer les épreuves. Il a, enfin appelé les élèves à bien lire les sujets et d’être concentrés. « Vous êtes les futurs cadres de ce pays et le Mali compte sur vous », a indiqué le chef de l’administration malienne. Il faut signaler que ces examens du DEF se tiennent également dans les camps des réfugiés.



Au total, ce sont 237540 élèves qui participeront à cet examen de fin d’année.



Source : CCRP/Primature