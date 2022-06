Ecoles maliennes affectées par la crise sécuritaire : En fin mai 2022, 1.652 écoles sont toujours restées fermées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Ecoles maliennes affectées par la crise sécuritaire : En fin mai 2022, 1.652 écoles sont toujours restées fermées Publié le lundi 27 juin 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Présentation du bilan du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga devant le CNT

Bamako, le 20 avril 2022. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présente le bilan de ses 9 mois de gestion devant les membres du Conseil national de Transition (CNT). Tweet

L’information émane de la ministre de l’éducation nationale Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Celle-ci répondait ainsi aux questions orales devant le CNT le vendredi 24 juin dernier. À la question liée au nombre des écoles fermées dans notre pays depuis le début de la crise, la ministre a estimé qu’à la date du 30 avril 2022, ce sont 1.770 écoles qui sont restées fermées. Mais ce chiffre a été revu à la baisse en fin mai 2022 quant a été fait cas de 1.652 écoles fermées.



Mme Sidibé Dédéou Ousmane a par ailleurs précisé qu’au Mali, il y a 26 académies sur lesquelles, 10 sont concernées par la situation des écoles fermées. Et les régions concernées sont Kidal, Gao, Koulikoro, Koutiala, Ménaka, Tombouctou, Mopti, Ségou et Sikasso.



La ministre a fait savoir que son département compte aujourd’hui 24.780 lieux d’apprentissage scolaire, 2.195 centres de développement de la petite enfance, 19.192 écoles fondamentales, 1.148 établissements d’enseignement secondaire général et 729 établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel. S’y ajoutent 19 établissements d’enseignement normal et 1.197 centres d’éducation non formelle.



ANDROUICHA