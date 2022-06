20 juin 1992- 20 juin 2022 : Kayira souffle ses 30 bougies - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 20 juin 1992- 20 juin 2022 : Kayira souffle ses 30 bougies Publié le lundi 27 juin 2022 | L’Inter de Bamako

Tweet

L’Espace d’expression démocratique Kayira, a abrité, lundi 20 juin 2022, les festivités de la célébration du 30ème anniversaire de la radio Kayira. Parrainé par Ousmane Diarra, traditérapète et placé sous le leadership de l’Administrateur délégué, Amadou Nanko Mariko, l’événement, au regard du contexte sociopolitique actuel, a été commémoré dans la sobriété. Il a été marqué par la lecture du coran et une soirée culturelle animée par l’artiste traditionnaliste Sékouba Traoré.



Pour rappel, la radio Kayira ou «radio de la parole retrouvée» a été créée le 20 juin 1992. Au fil des ans, elle est devenue un véritable réseau de communication composé de dix (10) radios, qui a ses tentacules dans plusieurs localités, en plus de Bamako, Koutiala, Ségou, Niono, Kayes, Mahina, Kita, Sikasso et Kolondiéba.



De 1992 à 2022, elle s’est particulièrement illustrée dans la lutte pour la consolidation de l’ancrage démocratique, le respect de l’État de droit, la défense des migrants expulsés et des couches défavorisées. Elle a par ailleurs formé de grande voix de la radio telles que: Oumou Diarra dite Dièma, Ibrahim Djonkoloni Coulibaly, Fousseyni Diarra alias Fouskou, feu Siaka Diarra, Bandjougou Tounkara «Djoukousse», Dramane Djibo, Siaka Z. Traoré, etc.



Alpha Sidiki SANGARÉ