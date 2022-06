Bâtiments et travaux publics : Place à l’usine de production « FH BRIQUES » - abamako.com

Bâtiments et travaux publics : Place à l'usine de production « FH BRIQUES » Publié le lundi 27 juin 2022 | Le 22 Septembre

Située à Missabougou, en commune VI du district de Bamako, cette nouvelle unité de production et de vente de briques de qualité, est l’œuvre d’une jeune dame entrepreneure, du nom de Mme Fatoumata MBarka Mint Hamoudy. Elle abrite un centre multifonctionnel du nom de l’ASFIA.



Pour informer le public bamakois en général et celui de la commune VI en particulier, de l’existence de l’unité industrielle, sa promotrice a organisé ce 23 juin 2022, une cérémonie officielle d’inauguration, présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed. Il était assisté par le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, en charge de l’Action humanitaire de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumar Diarra, du chef de cabinet du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Ibrahim Ag Litni, du représentant de la Délégation nationale de l’ASECNA au Mali et de nombreuses autres personnalités.



Le ton de la cérémonie d’inauguration a été donné avec la lecture d’un verset du Saint Coran par l’imam de la mosquée du quartier. Cette lecture a été suivie par des sketches et de l’animation musicale. S’en sont suivies, des interventions du chef coutumier et du Centre secondaire d’Etat civil de Missabougou. Les deux intervenants ont tous admis que l’unité « FH BRIQUES » comblera un vide, tout en contribuant à la création d’emplois pérennes.



Ensuite, le maire du Centre secondaire d’Etat civil, Mme Samaké Mariam Barry interviendra pour saluer cette belle initiative qui offrira, selon elle, à bon nombre de jeunes désœuvrés du quartier, l’opportunité d’accéder à un emploi.



A la suite du maire, la promotrice de l’usine, Mme Fatouma MBarka Mint Hamoudy, remerciera d’abord le Gouvernement, pour toutes les facilités qui lui ont permis de concrétiser ce projet. Un projet, selon elle, qui continuera à bénéficier du soutien et de l’accompagnement indéfectibles du Gouvernement.



Pour sa part, le ministre Mahmoud Ould Mohamed, invitera les jeunes à emboiter le pas à la promotrice dans cette œuvre gigantesque de promotion de l’Entreprenariat jeune. Le chef du département de l’Industrie et du Commerce s’est également engagé, personnellement, à accompagner la Société « FH BRIQUES ».



« La présente initiative s’inscrit en droite ligne des priorités des hautes autorités de la transition, sous le leadership du Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, dans sa volonté d’élever l’employabilité des jeunes, au rang des valeurs nationales » a souligné le ministre Mahmoud Ould Mohamed.



A noter qu’en plus de la production de briques, l’unité abrite un centre de formation en production de savon et bientôt, un atelier de formation en coupe et couture, en esthétique et bien d’autres y verront le jour…



Diakalia M Dembélé