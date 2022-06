Coupe du Mali : Les rouges de Bamako remportent leur 20è sacre - abamako.com

Coupe du Mali : Les rouges de Bamako remportent leur 20è sacre Publié le lundi 27 juin 2022 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Football: le Premier Ministre, Choguel Maïga présidé la finale de la Coupe du Mali

Bamako, le 25 juin 2022. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a présidé la finale de la coupe du Mali Tweet



Le Djoliba Athletic Club a remporté, ce samedi 25 juin, 20è titre de Coupe du Mali, treize ans après son dernier sacre. Les rouges de Bamako ont battu les scorpions de l’AS Réal de Bamako par le score de 2 buts à zéro. Cette 61ème édition de la Coupe du Mali était placée Sous la Haute présidence de Son Excellence, Col. Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État représenté par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga assisté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Mossa Ag Attaher.



Les rouges de Hérémakono se sont adjugés, samedi, de leur 20è titre lors de la 61è édition de la Coupe du Mali qui les a opposés aux scorpions de l’AS Réal de Bamako. Les hommes de Sékou Seck dit Bako ont eu raison de leurs adversaires du jour par un score de 2 buts à zéro. En effet, les rouges de Hérémakono se sont montrés dangereux dès l’entame de la rencontre mais n’arrivent à ouvrir le score qu’après une demie heure de jeu. À la 36ème minute de jeu, le Djoliba Athletic Club s’offre un penalty transformé aussitôt par Ousmane Coulibaly. C’est sur le score d’un (1) but à zéro en faveur des rouges que les deux formations terminent la première période du match.



Au retour des vestiaires, les scorpions se sont montrés aussi dangereux en espérant égalé le score. Mais les hommes de Vieux Pathé Diallo ont fait face à une défense très solide de Djoliba AC. À quatre minutes de la fin du temps réglementaire, l’international malien de Djoliba AC, Hamidou Sinayoko inscrit le deuxième de son équipe suite à une erreur défensive des scorpions de Bamako. Ce qui va permettre à l’actuel leader du champion national du Mali de remporter 20è sacre de la Coupe du Mali. score final 2 buts à zéro en faveur des rouges de Hérémakono.



Auparavant, le Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa Ag Attaher et du président de la FEMAFOOT, M. Mamoutou TOURE, ont donné le coup d’envoi de la 61ème finale de la coupe du Mali au Stade Modibo Keita.



Notons que cette 61ème édition de la Coupe du Mali a été clôturé par la remise des médailles aux hôtes venus pour la circonstance, au PM et au ministre M. Mossa Ag Attaher pour les efforts consentis. Par ailleurs l’équipe vaincue a reçu 5 000.000 F CFA et le vainqueur en plus du trophée de la 61ème édition de la coupe du Mali a reçu une somme de 10 millions de francs CFA. En outre, le milieu offensif des rouges, Aboubacar Diarra alias “Senior” a été désigné “Homme du match” avec à la clé une prime de 500 000 FCFA.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS