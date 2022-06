Fana : le commissariat de police attaqué et endeuillé - abamako.com

News Région Article Région Fana : le commissariat de police attaqué et endeuillé Publié le lundi 27 juin 2022 | Le challenger

Dans la nuit du jeudi à vendredi 24 juin 2022, aux environs de 23h, le Commissariat de police de Fana a été attaqué par des hommes armés. Ces derniers étaient au nombre de quatre selon toute vraisemblance. Le bilan signalé est de : un agent tué, un blessé grièvement et un autre plus légèrement.

Cette attaque a surpris les populations au regard de la situation géographique du commissariat situé en plein cœur de la ville.



Qui sont les auteurs de cette attaque ? Des terroristes ? Des bandits armés ?

Après leur forfait, les auteurs ont pris la fuite, selon les informations, vers Bamako. Selon une photo et une audio largement diffusées sur les réseaux sociaux, l’un des assaillants tentant de braquer un berger aurait été arrêté dans la zone de Nagola. L’audio révèle que l’intéressé était en possession de l’arme du policier décedé lors de l’attaque.

Cette attaque rappelle la vigilance aux forces de sécurité partout où elles se trouvent sur le territoire national. Elle rappelle aussi aux populations de contribuer par le renseignement mieux à mieux lutter contre ces individus sans foi ni loi.



