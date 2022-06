Pose de la première pierre de l’infirmerie de N’Tabacoro: Le soutien de Dembélé Fifi Tounkara à la protection civile - abamako.com

Pose de la première pierre de l'infirmerie de N'Tabacoro: Le soutien de Dembélé Fifi Tounkara à la protection civile Publié le lundi 27 juin 2022 | Le challenger

La philanthrope malienne, Mme Dembélé Fifi Tounkara, a commencé la réalisation de sa promesse de doter le centre de secours de N’Tabacoro d’une infirmerie en procédant, le jeudi 23 juin 2022, à la pose de la première pierre de l’infrastructure. La cérémonie a mobilisé une population bénéficiaire manifestement en liesse et de nombreuses personnalités civiles et militaires.



La nouvelle infirmerie du centre de secours de N’Tabakoro qui sera bâtie sur 10 mètres sur 11, comprendra une salle de consultation, une salle de soins, un bureau avec toilette, une salle de garde, un magasin, deux toilettes extérieures, un couloir, un hall d’accueil et une terrasse. Les travaux de construction sont prévus pour une période de 18 mois. L’infrastructure est entièrement financée par l’infatigable philanthrope Mme Dembélé Fifi Tounkara pour un coût estimé à 18 800 000 FCFA.

Dans leurs mots de bienvenus, les représentants du chef de quartier et du maire ont transmis le salut fraternel de leur communauté à la donatrice qu’ils encouragent à multiplier ses bonnes actions.

Selon le directeur régional de la protection civile de Koulikoro, Sibiri Yoro Koné, cette action de l’opératrice économique renforcera notablement les autres structures sanitaires de N’Tabacoro et environs. Elle soulagera une population parcourant de longues distances pour se rendre dans ces structures. Cette action salvatrice améliorera en outre le progrès des secours publics et le développement de la médicalisation des urgences.

La promesse est une dette et Mme Dembélé Fifi Tounkara y tient. Cette infirmerie concrétisera celle tenue lors de sa visite à la direction régionale de la protection civile de Koulikoro. «La collaboration avec le service de la protection civile pour moi c’est de contribuer aux sauvetages des vies, la protection des personnes et leurs biens. C’est aussi de contribuer à la construction de mon pays», a-t-elle ajouté.

Le Directeur général de la protection civile, Général de brigade Boukary Kodio, a tenu à souligner le dévouement et le sens patriotique de Mme Dembélé Fifi Tounkara à travers cette réalisation visant à faciliter davantage le secours des usagers en cas d’accident.

La cérémonie a pris fin par une explication du plan détaillé de construction par l’entreprise qui réalise les travaux.



Boubacar Idriss Diarra/Le Challenger