Promulgation de la loi électorale :Et après ? Publié le lundi 27 juin 2022 | Le challenger

Vote au CNT du projet de loi électorale

Bamako, le 17 juin 2022 le conseil national de transition a adopté le projet de loi électorale Tweet





Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, s’est mis au-dessus de la mêlée en promulguant la loi électorale adoptée par le Conseil national de transition sur fond de divergences avec le gouvernement. Que va-t-il se passer dans les heures et jours à venir ?



Le vendredi 24 juin 2022, soit une semaine après son adoption par le CNT, la loi électorale a été promulguée par Colonel Assimi Goïta. Le Journal Officiel Spécial n°06 qui contient la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale est consultable sur le site du Secrétariat général du gouvernement (www.sgg-mali.ml).

En agissant ainsi alors que des voix l’appelaient à aller dans le sens contraire, le Chef de l’Etat s’est mis au-dessus de la mêlée et opte pour le consensus. Il pose en outre un pas majeur vers la levée des sanctions de l’Uemoa et de la Cedeao dont le Médiateur, Goodluck Jonathan, était à Bamako, les 23 et 24 juin 2022.

Dans un message posté sur sa page facebook, l’ancien président du Nigéria a souligné « l’équipe a pris note des actions entreprises pour un calendrier de transition viable et de la promesse des autorités maliennes de rester engagées dans les efforts de rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays et la sous-région ».

Après la promulgation de cette loi, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga aura-t-il les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour conduire le gouvernement ? Va-t-il présenter sa démission au Président de la Transition ? Sera-t-il démis de ses fonctions ? Le Président de la Transition va-t-il garder le Premier ministre en diminuant son influence ? Les heures et jours à venir nous édifieront davantage sur les événements en cours, un an après la rectification de la transition.



B Siby/Le Challenger