L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'état de Palestine au Mali après sa rencontre avec le ministre Abdoulaye Diop : « Le temps est arrivé de lever les sanctions car après il y a des effets négatifs qui vont rester »

Publié le mardi 28 juin 2022

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'état de Palestine au Mali après sa rencontre avec le ministre Abdoulaye Diop : « Le temps est arrivé de lever les sanctions car après il y a des effets négatifs qui vont rester »

Les progrès enregistrés par le Mali dans la conduite de la Transition et les négociations pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA étaient au centre d’une rencontre, hier lundi 27 juin 2022, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, entre le chef de la diplomatie malienne, M. Abdoulaye Diop et le (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



