Primature : Le nouveau bureau de l’ASSEP, reçu par le chef du gouvernement

Le nouveau bureau de l’association des Éditeurs de la Presse Privée ( ASSEP) avec à sa tête, Ousmane Daou, directeur de publication du journal Midi-Infos, a été reçu par le Premier Ministre.











Pour le président de l’association, cette visite de courtoisie a pour but de présenter son bureau, issu de l’assemblée générale élective du 11 juin 2022. Pour lui, c’est l’occasion de parler des préoccupations de la presse malienne en général et celles des éditeurs de la presse privée en particulier.



Il a souhaité l’implication personnelle du chef du gouvernement afin que la presse puisse bénéficier d’une aide spéciale en plus de ce qu’elle a droit. Il a également sollicité l’adoption rapide des textes portant réorganisation de la presse malienne. Ousmane Daou a, enfin témoigné de la disponibilité de son bureau à apporter leur soutien à l’édification du Mali nouveau. Le Premier ministre, pour sa part, a rappelé l’importance ou la place de la presse dans le bon fonctionnement de la démocratie.



Après avoir conseillé les membres du nouveau bureau, il leur a rassuré de la considération et de l’accompagnement des autorités actuelles de la transition.



Source : CCRP / Primature