Mali: les élections présidentielles prévues en février 2024 Publié le mardi 28 juin 2022 | aBamako.com

A l’issue de la rencontre entre le le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation avec la classe politique ce mardi 28 juin 2022, au Centre des formations des collectivités territoriales, un chronogramme détaillé à été présenté pour les prochaines élections de sortie de crise.



Pour l’élection présidentielle, le collège électoral sera convoqué en octobre 2023 et les premiers et seconds tours de l’élection présidentielle sont prévus en février 2024



Les premiers et seconds tours des élections des députés à l’Assemblée nationale sont prévus en octobre et novembre 2023, le référendum au mois de mars 2023 et les élections pour les conseillers des collectivités territoriales sont prévus juin 2023.



La tenue de ces élections, selon le gouvernement, doit précéder l’opérationalisation de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) et la réorganisation territoriale.



A l’issue de cette rencontre la classe politique a salué la démarche du gouvernement qui permettra de revenir à un retour à l’ordre constitutionnel.



M.S