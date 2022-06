Mali : une élection présidentielle en février 2024 ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : une élection présidentielle en février 2024 ? Publié le mardi 28 juin 2022 | Jeune Afrique

© aBamako.com par MS

Rencontre entre le gouvernement, la classe politique et la Société civile sur le chronogramme de sortie de crise

Bamako, le 28 juin 2022. Le gouvernement a rencontré la classe politique et société civile sur le chronogramme des élections au Centre de formation des collectivités territoriales . Tweet

Après avoir promulgué la nouvelle loi électorale, Assimi Goïta propose à la classe politique une nouvelle feuille de route qui met fin au pouvoir des militaires en 2024.



Il faisait l’objet de tous les débats au Mali et auprès des chefs d’État de la Cedeao. Ce mardi 28 juin, plus de quatre mois après la fin réglementaire de la transition et à cinq jours d’un sommet capital des chefs d’État de la Cedeao, le gouvernement malien s’est (enfin) décidé à proposer un chronogramme clair aux Maliens.



Lors d’une réunion ce mardi 28 juin au matin au Centre de formation des Collectivités territoriales à Bamako, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, accompagné du ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, et de la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Dicko, a présenté aux partis politiques présents le nouveau chronogramme décliné par l’exécutif.



« Pas réalisable »