Présidentielle 2024 au Mali / Me Kassim Tapo : ’’ La charte ne prévoit pas la candidature de Assimi GOÏTA à l’élection présidentielle ’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024 au Mali / Me Kassim Tapo : ’’ La charte ne prévoit pas la candidature de Assimi GOÏTA à l’élection présidentielle ’’ Publié le mercredi 29 juin 2022 | aBamako.com

Tweet

Répondant à une question sur une possible cancidature du président de la Transition à l'élection présidentielle prochaine, Me Kassim, qui a participé à la rencontre avec le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation sur le chronogramme pour les élections à venir répond '' Non''.



Selon lui, la candidature du président de la Transition est régie par la charte. Cette charte révisée, a-t-il précisé, prévoit que ni le président de la Transition ni le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent prendre part aux élections à venir.



"C'est un faux débat la disposition de la nouvelle loi électorale concerne l'ensemble des militaires qui veulent participer aux élections. C'est leur droit, mais ils quittent l'armée. La charte ne prévoit pas la candidature de Assimi GOÏTA à l'élection présidentielle ".



Il faut rappeler que la loi électorale a été adoptée au Conseil national de transition (CNT) et ne permet aux militaires de se présenter aux élections présidentielles qu'en démissionnant de l'armée quatre mois avant le scrutin.