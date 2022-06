Can féminine 2022 : les quatre joueuses à suivre - abamako.com

News Sport Article Sport Can féminine 2022 : les quatre joueuses à suivre Publié le mercredi 29 juin 2022 | afriquesports.net

Du 2 au 23 juillet 2022, se tiendra au Maroc, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022. Voici quatres joueuses qu’il faudra suivre durant cette compétition.



La fête du football féminin africain débute le 2 juillet prochain du cùté du Maroc. Douze équipes essayeront de detroner le Nigéria, championne d’Afrique en titre. De nombreuses footballeuses vont se défier. Nous avons sélectionné quelques-unes qui seront sûrement l’attraction lors de ce tournoi. Découvrons-les.



Thembi Kgatlana



Pensionnaire de l’Atlético Madrid en Espagne, la Sud-africaine sera bien présente à cette CAN Féminine 2022. Lors de la dernière CAN 2018, elle avait terminé meilleure buteuse et meilleure joueuse du tournoi malgré la défaite de l’Afrique du Sud en finale face au Nigeria. L’année dernière, elle était du contingent qui était allée remporter la Aisha Buhari Cup 2021 sur les terres nigérianes.