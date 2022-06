Retour à l’ordre constitutionnel : Le chronogramme électoral approuvé par la classe politique - abamako.com

Retour à l'ordre constitutionnel : Le chronogramme électoral approuvé par la classe politique Publié le mercredi 29 juin 2022 | Le Pays

Le gouvernement de Dr Choguel Kokalla Maïga a enfin proposé un chronogramme détaillé des élections. Ledit chronogramme, certainement soumis à la Cedeao, a été présenté aux partis politiques et à la société civile malienne hier, mardi 28 juin 2022. C’était sous la houlette du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en compagnie de son collègue de la Refondation, chargé des relations avec les Institutions et celui délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles.



Le gouvernement et la classe politique se sont retrouvés autour de la table de discussions hier mardi 28 juin 2022. A l’entame de ses propos, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a indiqué que conformément aux orientations du Président de la Transition, « les plus hautes autorités de notre pays ont toujours fait de l’inclusivité et de la co-construction le pilier de toutes les démarches devant aboutir à des réformes politiques et institutionnelles consensuelles pendant la Transition, avec pour preuve la tenue des assises nationales de la refondation ».



Ces concertations en cours, selon le colonel Abdoulaye Maïga, s’inscrivent dans la dynamique de retrouver un large consensus afin d’organiser des élections apaisées. Même si certains politiques estiment qu’ils sont laissés de côté, le ministre Maïga a précisé que « la classe politique malienne a toujours été consultée chaque fois que les questions électorales et les réformes institutionnelles sont débattues ».



Au cours de la rencontre, les ministres Abdoulaye Maïga, Ibrahim Ikassa Maïga et Fatoumata Sékou Dicko ont présenté le chronogramme électoral à la classe politique. « Afin d’assurer les meilleures conditions d’organisation d’élections transparentes, crédibles et apaisées ainsi que la réalisation des réformes politiques et institutionnelles répondant aux aspirations des Maliens, un dispositif de suivi du chronogramme impliquant la communauté internationale a été créé par arrêté interministériel. Ce dispositif sera présenté avant la fin de notre rencontre », a précisé le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, qui a ajouté que « le contexte national et international nous exige plus d’anticipation, d’écoute et de participation ».



Il a ainsi promis de convier le plus régulièrement possible, au moins une fois par mois, la classe politique pour les échanges. « Nous ne ménagerons aucun effort pour maintenir cette dynamique tout au long de la Transition. Je suis persuadé que vous ne ménagerez aucun effort pour nous permettre de nous engager résolument vers l’organisation d’élections transparentes, crédibles et apaisées », a-t-il rassuré.



Le chronogramme



Le gouvernement a fait une présentation du chronogramme à la classe politique au cours de cette rencontre. Concernant le référendum constitutionnel, il est prévu : examen et adoption du projet de loi référendaire par le conseil des ministres en novembre 2022 ; Transmission du projet de loi référendaire au Conseil national de Transition en novembre 2022 ; adoption du projet de loi référendaire par le Conseil national de Transition en novembre 2022 ; convocation du collège électoral en février 2023 ; campagne référendaire en mars 2023 ; déroulement du scrutin en mars 2023 ; promulgation de la loi adoptée par le référendum par décret du président de la Transition dès la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle..



En ce qui concerne les élections des conseillers des collectivités territoriales, la convocation est prévue pour mars 2023 ; la campagne électorale et le déroulement du scrutin en juin 2023.



Quant aux élections des députés à l’Assemblée nationale : la convocation du collège électoral en juillet 2023 ; la campagne électorale octobre 2023 ; le déroulement du 1er tour en octobre 2023 ; la campagne électorale pour le second tour en novembre 2023 ; le déroulement du 2ème tour en novembre 2023.



Pour l’élection du président de la République, la convocation du collège est prévue pour octobre 2023 ; la campagne électorale du 1er tour prévue en janvier 2023 ; le déroulement du 1er tour en février 2024 ; la campagne électorale du 2ème tour en février 2024 et le déroulement du second tour pour février 2024.



Il faut préciser que nombreux sont les politiques et les acteurs de la société civile qui ont approuvé le chronogramme.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS