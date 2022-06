Possible candidature du Président Assimi Goita aux prochaines présidentielles: La nouvelle loi électorale ouvre le boulevard, la charte l’interdit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Possible candidature du Président Assimi Goita aux prochaines présidentielles: La nouvelle loi électorale ouvre le boulevard, la charte l’interdit Publié le mercredi 29 juin 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Audience à Koulouba des anciens footballeurs du Mali

Bamako, le 10 mai 2022. Les anciens footballeurs du Mali ont été reçus en audience à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Tweet







L’adoption de la loi électorale le vendredi 17 juin 2022 par le CNT et sa promulgation une semaine plus tard par le Président de la Transition a donné lieu à deux principaux sujets de débats. Il s’agit d’un semblant de désaveu du Président envers son premier ministre à travers la promulgation du document qui a été « toiletté » de 92 amendements d’une part. Le second sujet de discussion le plus brulant du moment est relatif à la possibilité pour les (…)



Par MAHAMANE TOURÉ