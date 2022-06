Sayon Doumbia nommé SG du ministère de la femme : Un acte salutaire ! - abamako.com

Sayon Doumbia nommé SG du ministère de la femme : Un acte salutaire ! Publié le mercredi 29 juin 2022 | Le Soft

La ministre Foune Ouadidie a enlevé une vraie épine dans ses pieds. Plusieurs cadres de son département vivaient mal la cohabitation avec le Secrétaire Général sortant.







Le dernier conseil des ministres a révélé le limogeage du SG du Ministère de la Femme. Un réel soulagement dans les rangs du département. Ce dernier qui fut nommé par Oumou Kassa Traoré a eu plus de longévité que la dame de Koutiala à la cité administrative.



Si cette dernière avait sauté après une gestion mitigée, elle compliquait déjà les choses. Les responsables des services rattachés n’avaient plus leur autonomie et ne pouvaient pas communiquer comme il fallait.



Son départ ayant suscité l’espoir, le secrétariat général continuait son jeu dans l’ombre. Par discipline administrative, nul n’osait hausser le ton. Il aura donc fallu que trois ladies passent aux commandes du ministre en charge de la promotion de la femme pour qui soit finalement limogé.



La nomination de Monsieur Sayon DOUMBIA, Administrateur de l’Action Sociale est la bienvenue. On ne peut qu’espérer qu’il fera mieux que son encombrant prédécesseur et sera un vrai leader d’équipe.



Idrissa KEITA



Source: LeSoft