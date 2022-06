Mali : Le gouvernement propose un chronogramme électoral fixant la présidentielle à février 2024 - abamako.com

News Politique Article Politique Mali : Le gouvernement propose un chronogramme électoral fixant la présidentielle à février 2024 Publié le mercredi 29 juin 2022 | L’Informateur

© aBamako.com par MS

Rencontre entre le gouvernement, la classe politique et la Société civile sur le chronogramme de sortie de crise

Bamako, le 28 juin 2022. Le gouvernement a rencontré la classe politique et société civile sur le chronogramme des élections au Centre de formation des collectivités territoriales . Tweet



La Caisse Malienne de la Sécurité Sociale et les militaires réunis en association (ACMRGM) ont échangé au tour d’un déjeuner de travail pour préserver et renforcer les acquis.







La CMSS fait tout pour mettre les retraités dans de meilleures conditions. Pour cela, elle a échangé avec les membres de l’association des militaires retraités. Cet échange est un moment de convivialité et de communion entre les deux (2) structures. Au cours de cette rencontre, des problématiques ont été soulevées par les militaires retraités. Pour le directeur adjoint de la CMSS, Alassane Traoré, la plupart des problèmes au niveau de la CMSS ont été réglées pour satisfaire les retraités. ‘’Les problèmes au niveau de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale ont été résolus par la CMSS’’, a-t-il affirmé et continue que les réflexions se poursuivent par la caisse pour la satisfaction des retraités. Toujours pour lui, le cas de l’application des dispositions du code de pension qui revient à toutes les rencontres avec les différents retraités n’est pas encore résolu et la caisse a ce dossier sur le menu pour trouver un moyen à ce défi.



Selon Hama Maïga, vice-président de l’association des militaires retraités, la pension est un acte de solidarité nationale. ‘’ Je souligne le cas de certains pensionnés qui perçoivent moins de 50000F CFA par mois car compte tenu des difficultés de la vie, il y a lieu d’harmoniser tous ces pensionnés à 50 000F CFA au minimum’’, a-t-il plaidé et ajoute que la requête de cette harmonisation intéresse tous les militaires à la retraite. Il a rappelé que depuis la dernière rencontre, les militaires retraités ont connu une issue heureuse. ‘’ Il s’agit principalement de la grille malgré cela la sempiternelle question de la loi 053 du 11 juillet 2018 demeure même s’il faut le reconnaitre que sa gestion relève de notre niveau’’, a-t-il prononcé.



Diak



Sourmoirfe: L’Informateur