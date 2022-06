189 nouveaux Sous-préfets nommés - abamako.com

189 nouveaux Sous-préfets nommés Publié le mercredi 29 juin 2022 | Mali Tribune

Sur proposition du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Conseil des Ministres a approuvé la nomination de 189 nouveaux Sous-préfets dans différentes localités du pays.











Selon le gouvernement, cet important nombre de nouveaux représentants étatiques à l’intérieur du pays s’inscrit dans le cadre du retour de l’administration et des services sociaux de base, ainsi que de l’amélioration des conditions de vie des populations dans les zones affectées. Ce qui justifie d’ailleurs, selon les autorités, la présence massive des éléments des Forces Armées et de Sécurité parmi les nouveaux représentants étatiques.



Source: Mali Tribune