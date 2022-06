CAF : Gérémi Njitap et Joseph Antoine Bell nommés par Patrice Motsepe - abamako.com

CAF : Gérémi Njitap et Joseph Antoine Bell nommés par Patrice Motsepe
Publié le mercredi 29 juin 2022 | africatopsports.com

© Autre presse par DR

Gérémi Njitap et Joseph Antoine Bell

La Confédération africaine de football (CAF) continue de mettre en place une politique pour le développement du football africain. Dans cette logique, le président de l’instance fédérale du football africain Patrice Motsepe a opéré ce jour quelques nominations.



La commission technique pour le développement du football africain enregistrera quelques nouvelles arrivées. Dans cette vague de nominations, on note la présence deux anciens internationaux camerounais. Il s’agit de Joseph Antoine Bell et Gérémi Njitap qui ont été coptés par Patrice Motsepe.



À leurs côtés, il y aura quelques légendes d’autres nations. L’ancienne footballeuse internationale ivoirienne Clémentine Touré, le malien Mohamed Magassouba feront partie de cette commission. Khalilou Fadiga, Herita Ilunga et Emmanuel Sheyi Adebayor ont été aussi nommés par Patrice Motsepe. Leur mission sera de réfléchir aux nouvelles actions qui pourront faciliter le développement technique du football africain.