L'œil de Le Matin : Lâchez prise et faites confiance Publié le mercredi 29 juin 2022 | Le Matin

Ne vous est-il pas un jour arrivé de vivre une situation que vous ne vouliez pas et puis, épuisé et à bout de forces, vous avez fini par céder ? Quelquefois, il est préférable de changer d’avis et de faire preuve d’intelligence.











Il y a des situations qu’on ne peut pas changer malgré tous nos efforts entrepris. Dans ce cas nous ne sommes pas faibles, parce que nous avons essayé de toutes nos forces et ça a échoué. Faisons alors preuve d’humilité et surtout de détachement car nous savons bien que si ça ne marche pas, c’est qu’il y a quelque chose de nettement supérieur qui nous attend à la place et qui sera mille fois mieux pour nous et notre évolution !



Quelquefois, malgré nos efforts répétés et incessants à sortir d’une situation difficile, il est préférable d’accueillir ce que l’on ne veut pas car, lorsqu’on résiste, cela a plutôt tendance à l’augmenter, à renforcer la résistance, à compliquer la tâche, à nous montrer nos limites.



Ne jamais oublier que c’est l’acceptation avec son cœur qui crée la réparation, la guérison et non son refus.



Deux choses peuvent arriver généralement si nous avons la bonne réaction, le bon réflexe de forcer le destin. Soit le problème persiste, mais il ne nous dérange plus, soit il se résout par lui-même parce qu’on a cessé de se battre contre lui.



Chaque expérience douloureuse nous est envoyée parce que nous avons toujours la force de la dépasser mais aussi parce qu’elle nous permet de travailler sur nos peurs et nous oblige à lâcher prise et à faire confiance.



Tatou Solidarité



Source : Le Matin