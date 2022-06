Le Mali autorise l’exportation de 11 600 têtes de bétail vers la Côte d’Ivoire et le Sénégal - abamako.com

Le Mali autorise l'exportation de 11 600 têtes de bétail vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal Publié le mercredi 29 juin 2022

Le Mali a ouvert ses frontières avec le Sénégal et la Côte d’Ivoire pour permettre l’expédition de 11 600 têtes de bétail en prélude à la fête de Tabaski prévue pour le 10 juillet prochain, révèle le quotidien sénégalais Le Soleil. Selon un communiqué des autorités maliennes, l’opération qui a déjà débuté depuis le 27 juin se poursuivra jusqu’au 9 juillet.











Dans les détails, les envois seront constitués de 5 500 têtes de moutons et chèvres et de 300 têtes de bovins à destination de chacun des deux pays. Rappelons que le Mali qui dispose de l’un des plus grands cheptels de la sous-région ouest-africaine est sous embargo de la CEDEAO depuis janvier dernier.



Source : Agence Ecofin