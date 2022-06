DEF 2022 : Les épreuves lancées à Kita par le ministre Diéminatou Sangaré - abamako.com

DEF 2022 : Les épreuves lancées à Kita par le ministre Diéminatou Sangaré
Publié le mercredi 29 juin 2022 | Le Matin

C’est le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, qui a officiellement lancé les épreuves de la session 2022 du Diplômes d’études fondamentales (DEF) à Kita au nom du gouvernement de ma Transition. C’était lundi dernier (27 juin 2022) dans la capitale de l’arachide.











Comme à son habitude, le séjour de Mme Diéminatou Sangaré a été très chargé avec des visites dans des établissements privés de Kita, une officine de pharmacie, au Centre de santé de référence (CsRef) de la ville…. «J’ai effectué une visite au CsRef de Kita ce matin (lundi matin) avec mon équipe. Les urgences ont été relevées. Lles échanges ont porté sur les travaux d’extension du CsRef et son développement vers un hôpital de district», a déclaré le ministre de la Santé et du Développement social à l’issue de sa visite.



«La problématique des ressources humaines a été également posée. Les équipements offerts par le chef de l’Etat prennent en charge une partie des besoins urgents», a ajouté Madame le ministre en rappelant que l’ambulance du CsRef est également un don président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Par rapport aux structures visitées, Mme Diéminatou a précisé que «les difficultés de la prise en charge des indigents ont été évoquées ainsi que l’assurance maladie et la réglementation. Nous avons fait des recommandations».



Elle a aussi présidé la rencontre des acteurs de l’Assistance médicale de Kita dans le cadre de l’opération «Enrôlement de 3 millions d’indigents». Et des attestations de reconnaissance ont été remises à 5 maires de la région de Kita pour avoir payé leurs contributions pour le financement du RAMED. Le président de la FERASCOM (Représentant la société civile) ainsi que les maires ont souligné les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la mise en œuvre du régime.



