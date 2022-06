Rénovation du stade municipal de Niafunké : Une initiative axée sur la réduction de vulnérabilité des jeunes à la violence communautaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Rénovation du stade municipal de Niafunké : Une initiative axée sur la réduction de vulnérabilité des jeunes à la violence communautaire Publié le mercredi 29 juin 2022 | Le Matin

Tweet

Les autorités communales et la jeunesse du cercle de Niafunké (Tombouctou) ont souhaité rénover le stade municipal de la localité afin de pouvoir accueillir des rencontres sportives et inciter les jeunes à renouer avec le sport et renforcer la cohésion entre communautés. Un rêve qui est en train de se concrétiser avec le soutien de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) qui l’a financé dans le cadre de ses projets de réduction de la violence communautaire.











Contribuer à l’amélioration de la sécurité, au renforcement de la cohésion sociale, à la promotion du dialogue et à la réconciliation entre les différentes communautés ! Tels sont les objectifs visés par la Minusma à travers ses projets de réduction de la violence communautaire. Il s’agit d’initiatives génératrices d’emplois et de revenus pour les communautés afin que ses membres, notamment les jeunes, soient moins vulnérables à la radicalisation et à l’enrôlement dans les groupes armés.



C’est ainsi que le stade de Niafunké (Tombouctou) sera rénové grâce à un investissement de plus de 54 millions F Cfa. Confiés à l’ONG Association pour la Gestion de l’environnement et le Développement Durable (AGEDD), les travaux vont durer 5 mois et vont concerner la réhabilitation de toutes les infrastructures du stade, la construction de la tribune ainsi que l’installation de 12 lampadaires solaires.



«La mise en œuvre de ce projet apportera sans doute la réponse aux problèmes qui freinent le développement du sport dans notre ville et contribuera à l’émergence des nouveaux clubs et la découverte de nouveaux talents dans plusieurs disciplines, notamment le karaté, le handball, le volley-ball. Des disciplines sportives qui, aujourd’hui, manquent de tout chez-nous», a souligné Issa Touré, Secrétaire général du District de football de Niafunké



Les travaux de rénovation du stade ont été officiellement lancés le 21 juin 2022, au cours d’une mission pluridisciplinaire de la Minusma dans la Commune de Soboundou, cercle de Niafunké. «Cette action vient concrétiser l’organisation de la 3e édition de la semaine régionale de la jeunesse et des sports tournante dans le cercle de Niafunké en septembre prochain, annoncée par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de la 2e édition tenue à Goundam. Il contribuera également à promouvoir la pratique du sport et son développement dans notre cercle» a déclaré M. Bougouto Dembélé, préfet du cercle de Niafunké.



Le représentant du bureau régional de la Minusma à Tombouctou, Jean Nikaka, a rassuré les autorités ainsi que les communautés de l’engagement de la mission onusienne à accompagner l’Etat malien dans ses efforts de restauration de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet, conformément au mandat de la Minusma, d’appuyer toute initiative visant la construction de la paix, mais aussi encourager la cohésion sociale», a expliqué M. Nikaka.



Pendant cinq mois, 35 jeunes à risque de la ville de Niafunké seront employés sur le chantier de cette rénovation. «Je suis chauffeur de camion et j’approvisionne le chantier en latérite, gravier et sable. Beaucoup d’autres jeunes, qui étaient sans revenu, sont employés sur ce chantier et nous savons au moins que pendant cette période de mise en œuvre du projet, nous avons un revenu mensuel qui nous permettra de subvenir aux besoins quotidiens de nos familles», s’est réjoui Youssouf Maïga, l’un des employés.



A ce jour, pour les régions de Tombouctou et Taoudéni, plus de 3 milliards de F Cfa ont été mobilisés par la Minusma pour la réalisation de 66 projets au bénéfice de près de 158 000 personnes.



Moussa Bolly



Avec la Minusma



Source : Le Matin