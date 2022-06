La Coalition des organisations des personnes atteintes d’albinisme reçue à la Primature - abamako.com

Publié le mercredi 29 juin 2022

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu, le mardi 28 juin 2022, une délégation de la Coalition des organisations des personnes atteintes d’albinisme (CORPA) conduite par son President M.Mamadou Sissoko.



Au menu des échanges la situation des personnes atteintes d’albinisme au Mali.

Les membres de la CORPA ont fait part de leur inquiétude quant aux assassinats des personnes atteintes d’albinismes, « nous souhaitons que justice soit rendue » ont il ajoute.

Les représentants de la CORPA ont salué les mesures prises déjà consistant à mettr les handicapés dans leurs droits.

M.Sissoko a également fait part au Premier ministre des problèmes touchants les personnes atteintes d’albinisme à savoir un risque de cancer de la peau, de problèmes de vison et ont souhaité avoir des points focaux dans les départements ministériels pour un meilleur traitement des problèmes qu’ils rencontrent.

« La gestion d’un État n’a de sens que lorsque la majorité des citoyens se reconnaît dans les actes posés par les citoyens » a rappelé le

Chef du Gouvernement.



« Vous êtes l’illustration des injustices alors que vous n’avez rien fait pour le mériter, il est de notre devoir en tant que Gouvernement de vous écouter, d’aller vers vous, de vous recevoir, de prendre en compte vos préoccupations vos soucis et essayer d’y apporter des solutions » a déclaré Choguel Kokalla Maïga.

« Je vous donne l’assurance que rien ne sera épargné pour faire ce qui est possible pour que vous vous sentez malien à 100% » a conclu le Premier ministre.

CCRP/Primature