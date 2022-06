Mali: L’élection présidentielle se tiendra du 4 au 18 février 2024 - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: L’élection présidentielle se tiendra du 4 au 18 février 2024 Publié le mercredi 29 juin 2022 | aBamako.com

Rencontre entre le gouvernement, la classe politique et la Société civile sur le chronogramme de sortie de crise

Bamako, le 28 juin 2022. Le gouvernement a rencontré la classe politique et société civile sur le chronogramme des élections au Centre de formation des collectivités territoriales . Tweet

Le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles et des élections a été publié ce mercredi par le gouvernement. Selon le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation le premier et second tour de l’ élection présidentielle se tiendra du 04 et le 18 février 2024



Voici le chronogramme de l’élection du président de la république



Décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale

: Mercredi 25 octobre 2023







Date limite de dépôt des candidatures au niveau de la Cour Constitutionnelle :

Mardi 26 décembre 2023



Ouverture et clôture de la Campagne électorale : Dimanche 14 janvier 2024

premier tour



Déroulement du premier tour: Dimanche 4 Février 2024



Centralisation et proclamation des résultats provisoire du premier tour: vendredi 09 Février 2024



Campagne électorale second tour: Vendredi 16 Février 2024







Déroulement du second tour: Dimanche 18 février 2024



CHRONOGRAMME DU REFERENDUM DU DIMANCHE 19 MARS 2023



Campagne référendaire vendredi 3 mars 2023 au vendredi 17 mars 2023



Déroulement du scrutin Dimanche 19 mars 2023



CHRONOGRAMME DE L’ELECTION DES CONSEILLERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: DIMANCHE 25 JUIN 2023