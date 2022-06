Enseignement supérieur: le ministère en charge a lancé le processus de recrutement des enseignants-chercheurs - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Enseignement supérieur: le ministère en charge a lancé le processus de recrutement des enseignants-chercheurs Publié le mercredi 29 juin 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement officiel de Tech4Sahel, le numérique au service des Odd

Bamako, le 10 décembre 2020. Le Ministre de l`Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Pr Amadou KEITA, a procédé au lancement officiel du programme Tech4Sahel, le numérique au service des ODD du Mali, du Burkina-Faso et du Niger. La cérémonie s`est déroulée au Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) Tweet

La communication de ce processus a été faite devant le conseil des ministres du mercredi 29 juin 2022 par le ministre en charge de l’enseignement supérieur dans notre pays. « Ce processus est lancé pour combler le déficit d’enseignants-chercheurs face au flux exponentiel d’étudiants. » peut-on lire dans le communiqué ayant sanctionné la rencontre hebdomadaire de l’exécutif malien.

Le ministère entend ainsi recruter par ce processus, 117 enseignants-chercheurs dont 59 Maîtres-Assistants et 58 Assistants au titre de l’exercice budgétaire 2022.



« Conformément à l’Ordonnance n°2017-036/P-RM du 27 septembre 2017 portant statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les maîtres assistants sont recrutés sur titre parmi les détenteurs de Doctorat et les assistants sur concours parmi les détenteurs de Master. » a précisé le communiqué.



ANDROUICHA