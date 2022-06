Mali: voici les dates du référendum, des élections présidentielles, législatives et locales - abamako.com

Mali: voici les dates du référendum, des élections présidentielles, législatives et locales
Publié le jeudi 30 juin 2022

Le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles et des élections a été publié ce mercredi 29 juin 2022 par le gouvernement. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le premier et second tour des élections présidentielles se tiendront les 04 et 18 février 2024.

Le chronogramme de ce scrutin est annoncé dans un décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à partir du mercredi 25 octobre 2023. Dès lors sera ouvert la réception des candidatures.



Le décret prévoit la date limite de dépôt des candidatures au niveau de la Cour Constitutionnelle pour le mardi 26 décembre 2023.



L'ouverture et la clôture de la campagne électorale suivront le dimanche 14 janvier 2024 pour le premier tour du scrutin fixé au dimanche 4 février 2024.

La centralisation et la proclamation des résultats provisoires du premier tour devra intervenir le vendredi 09 Février 2024.

S'il n'y a pas un vainqueur au premier tour, la campagne électorale pour le second tour démarre aussitôt et prend fin le vendredi 16 février 2024. Le scrutin a lieu

le dimanche suivant 18 février 2024.



Bien avant, le référendum portant adoption de la nouvelle Constitution, en cours d'élaboration bientôt, se tiendra dans 9 mois, le 19 mars 2023.

L'élection des conseillers des collectivités territoriales se tiendra le dimanche 25 juin 2023, et suivront les législatives en novembre de la même année.



