Rencontre gouvernement-forces vives autour du chronogramme : La CMAS de l’imam MAHMOUD DICKO déplore son exclusion - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rencontre gouvernement-forces vives autour du chronogramme : La CMAS de l’imam MAHMOUD DICKO déplore son exclusion Publié le jeudi 30 juin 2022 | Le Républicain

Tweet

Le gouvernement du Mali a rencontré, le mardi 28 juin 2022, les forces vives de la nation (classe politique, société civile) au Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) pour échanger sur le chronogramme des élections et des réformes.







Dans un communiqué rendu public, le 28 juin 2022, la CMAS de l’imam MAHMOUD DICKO informe l’opinion nationale et internationale qu’elle n’a reçu aucune invitation d’aucune autorité à prendre part à ces travaux préconisant l’avenir et le devenir du Mali. « Cette transition émane de la volonté de changement du peuple porté par le MOUVEMENT DU 05 JUIN dont nous sommes acteurs majeurs, nous déplorons une exclusion manifeste des autorités concernées vis-à-vis de la CMAS de l’imam MAHMOUD DICKO.



Nous rappelons également que l’inclusivité est le socle de la réussite de cette transition et donc aucun Malien ne doit être exclu du processus en cours.



Nous prenons le peuple Malien à témoin que les autorités concernées sont les seules responsables des conséquences qui peuvent découler de ces pareilles pratiques qui ne rassemblent point les Maliens. Nous allons user de toutes les voies et moyens pour nous faire entendre car, le Mali nous appartient à tous », révèle le communiqué de la CMAS de l’imam Dicko.



Rassemblées par A.S



Source: Le Républicain