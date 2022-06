Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali : Une délégation de l’Union européenne et des Etats membres a visité l’ICRISIAT et ses partenaires. - abamako.com

Aller s’enquérir des réalités sur le terrain des recherches visant l’amélioration de la productivité des cultures et la résilience au climat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali ; tel est l’objectif assigné par l’Union européenne et les Etats membres à la visite qu’ils ont effectuée le mercredi 29 juin 2022 au centre régional de recherche ICRISIAT, sis à Samanko à quelques kilomètres de Bamako.



La délégation conduite par l’Ambassadeur de l’Union européenne, Bart Ouvry, accompagneé de sa collègue Kristina Kühnel, Ambassadrice de Suède et des responsables des Ambassades d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Luxembourg et du Danemark, a visité outre l’ICRISIAT Institut international de recherches sur les cultures des zones tropicales semi-arides, les autres structures œuvrant au sein de l’ICRISIAT. Il s’agit de Worldveg, le Centre mondial pour les légumes, de l’ICRAF, le Centre mondial pour l’agroforesterie, de l’IITA l’Institut international d’agriculture tropicale et de l’ILRI l’Institut international de recherche sur l’élevage.



La visite a commencé par une exposition de produits « Smart Food » à base de mil, de sorgho, arachide et niébé. Initiée en 2017 par ICRISIAT et ses partenaires, l’initiative vise à promouvoir une alimentation saine, équilibrée et intelligente à travers une production et un développement des chaînes de valeurs de ces cultures riches en nutriments, climato-résilientes et disponibles localement afin d’améliorer la nutrition et les conditions de vie des petits exploitants.



La délégation a ensuite visité un laboratoire de pointe pour le test et la gestion intégrée de l’aflatoxine ainsi qu’une banque de gènes et des serres expérimentales de l’ICRISAT. Des démonstrations faisant usage du numérique pour l’information agricole et pour les enquêtes agricoles ainsi que des équipements port-récolte des cultures ont également retenu l’attention des visiteurs.



Ceux-ci ont aussi pu apprécier une exposition des semences de Brachiaria et des vaccins par l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) ainsi qu’une autre concernant les technologies de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA). La visite s’est ensuite poursuivie avec une démonstration du système de jardin hors sol, des infrastructures de réfrigération et de conservation des légumes ainsi que des chambres froides pour le stockage des semences maraichères et une exposition de semences de Worldveg. La délégation a, pour finir, pu visiter une pépinière des essences agroforestières de CIFOR-ICRAF.



Au terme de la visite, l’Ambassadeur de l’Union européenne, Bart Ouvry a « salué les efforts des instituts de recherche ICRISIAT, CIFOR-ICRAF, Worldveg, ILRI, IITA pour l’impact de leurs partenariats dans le domaine de la recherche agricole pour le développement aux côtés des maliens et a souligné le soutien de l’Union européenne en faveur de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que des revenus des petits exploitants agricoles. »



Pour finir, il a remercié en particulier l’ICRISIAT qui héberge tous ces centres de recherches au Mali et qui vient de célébrer ces 50 ans dans le monde tout en le félicitant pour son prix africain de l’alimentation 2021.



ANDROUICHA







